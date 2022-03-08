新竹陳姓男子想要約女網友小美（化名）見面，遭拒後心生不滿，將先前女方傳來裸露胸部、下體等6張私密照片，上傳在LINE社群，提供給群友觀賞，事後截圖將照片貼給小美，威脅她說：「我都有時間、你幾點到」，小美心生畏懼報警，新竹地院審理後依妨害性自主罪判陳男有期徒刑4月，得以易科罰金。

根據判決，1名陳姓男子與小美互為網友關係，小美於110年5月，在陳男慫恿下，自拍自己裸露胸部、下體等私密照片傳給陳男，事後陳男約小美出來見面，但遭到小美拒絕，引發陳男心生不滿，基於恐嚇危害安全及散播猥褻圖畫之犯意，將小美的6張私密照片，上傳在LINE社群，放置在不特定且多數人都可看到的主頁，還把照片回傳給女方說：「我都有時間、你幾點到」等語，威脅要毀掉小美的名譽，害她嚇得報警提告。

新竹地院法官表示，林男以網際網路上傳告訴人前開猥褻影像供不特定多數人觀覽，並以加害名譽的放式恐嚇小美，使其心生畏懼，不僅破壞社會善良風俗，同時造成小美名譽受損、身心受創，但考量林男犯後坦承犯行，尚知悔悟，依《犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪》，處有期徒刑4月，得以科罰金，以新臺幣折算1日。