貝里斯籍「UNIPROFIT」貨輪今日上午9時40分因舵機故障，擱淺於台東富岡漁港外海，船上共16名船員均安，但船上載有殘油399.5噸，交通部航港局初步了解後，表示船體無破損及無油污外洩情形。

航港局指出，UNIPROFIT載有149只20呎貨櫃，裏頭皆為鋼材，船上殘油計399.5噸，包括重油328.7噸、柴油55.4噸以及滑油15.4噸，船上16名船員均安、船體無破損及無油污外洩情形。

航港局表示，接獲通報後立即成立應變小組，上午11時30分召開第1次緊急應變會議，預計下午4時於現場召開第2次應變會議。

航港局說明，收到該船失去動力訊息後，立即聯繫船舶所有人及P＆I保險公司依照《商港法》盡速辦理船舶拖帶，應於海象較佳時，同時通知船長關閉油櫃閥門，請海巡署協助監控海面油污，請海洋保育署盤點及整備油污處理物資，如船員欲上岸請台東縣政府依防疫規定辦理。