大S閃婚20年前舊愛具俊曄，讓不少粉絲炸鍋，而讓兩人舊情復燃的關鍵就是具俊曄在得知大S離婚後，找出20年前的電話號碼打給對方，兩人才得以重燃愛火，一名男網友看完受深受激勵，決定鼓起勇氣打給15年前在一起過的初戀，引發網友討論，原PO事後留言更新說「我打了！但是空號。」

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，前韓國偶像團體「酷龍」成員具俊曄看見20年前舊愛大S離婚的消息，透過打電話關心，最後兩人閃婚成功，讓網友全炸鍋，也讓原PO驚呼「應該沒有比這個更神的找老婆方式了吧？」

男網友透露，他與初戀情人在15年前談了一場戀愛，前陣子對方生了一個小孩，如今受到大S與具俊曄閃婚消息的鼓舞，他突然很想打電話問對方離婚了沒？

貼文引起網友討論，不少人調侃說，跟10、20幾年前談戀愛的對象結婚，堪稱是偶像劇情節欸，結局會如何只能靜靜等待。不過，也有網友看了留言鼓勵說，果然舊愛還是最美，如果真的忘不掉，不如就勇敢打過去問，至少有問有機會啊！

後來，原PO在留言處更新狀況說，他鼓起勇氣打給初戀，結果卻是「空號」，那一瞬間他還以為是自己按錯號碼了，結果發現並不是。心酸結局讓不少網友看了紛紛安慰說，沒關係啦！還是你要再發一篇文尋找初戀呢？