《菸害防制法》拖了14年才修法，從公告修法到送立法院又拖了19個月，終於在今年3月1日一讀通過，將送衛環委員會審查。外界關心《菸防法》能否在本會期通過，國民健康署署長吳昭軍接受「品觀點」專訪時表示，國內近7成民眾贊成政府禁止電子煙，並承諾會努力推動修法，但也需要各界支持。

此次行政院版的《菸防法》修正草案重點之一是「禁止電子煙」及「納管加熱菸」。吳昭軍指出「電子煙不是菸」；依據世界衛生組織於「2021年全球菸草流行報告」指出，電子煙的煙油主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物；目前已知有超過15000種添加物曾被用來調製煙油，這些添加物缺乏呼吸毒性測試，能吃的未必能吸，沒有科學實證顯示其安全。

而加熱菸是菸草產品，釋放出的菸霧與傳統菸品一樣，除含有尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，無論是短期、長期健康危害資料皆未盡充分。吳昭軍指出，目前《菸害防制法》修正草案並非直接開放加熱菸，而是嚴管，必須經健康風險評估，確認其危害沒有比傳統菸品高，始得製造、輸入，核可上市後並有持續監視之機制。

我國青少年、大專校院學生及成人之電子煙使用率均顯著增加。依據108年我國青少年吸菸行為調查顯示，國高中職學生電子煙使用率分別為2.5％及5.6％；109年國健署調查資料顯示，大專校院學生、成人電子煙使用率分別為5.4％及1.7％。

吳昭軍指出，十多年來陸續出現各種新類型的產品，以及使用口味誘人之添加物的傳統菸品。由於現行《菸防法》未納入規範，無法有效管理，以致不法之電子煙日漸於地下市場流通，威脅民眾健康，尤以青少年為然，讓政府決心修法禁止非法的新類型菸品。

他提到，依據國健署110年委託世新大學以電話訪問15歲以上民眾，有68.9％贊成「政府禁止電子煙」；另以網路調查了解15歲至49歲青壯年族群對電子煙之認知態度，有近7成（66.4％）贊成「政府禁止電子煙」，因此國健署會努力推動修法，但需要各界的支持。

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