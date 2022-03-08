俄羅斯軍隊於2022年2月24日入侵烏克蘭引發本世代最大地緣政治衝擊，出人意料。瑞士百達資產管理近日發表對俄烏衝突的三大預測，百達指出，雖然不可能知道事件最終將如何發展，但會有三種情境：降溫、衝突延續和深化危機，其中「降溫」機率最大、達50％，在這種情況下，企業獲利成長會有10％，那全球股市到今年底可能上漲15％。

瑞士百達資產管理指出，俄烏之戰到目前為止，除了石油和大宗商品價格上漲外，市場反應平淡。然而，俄羅斯的外國和國內投資者卻感受到了巨大的痛苦，俄羅斯的經濟和金融市場正因制裁和其他商業活動禁令而陷入癱瘓。近期最大風險是由俄羅斯石油和天然氣供應中斷引發的通膨飆升，這將導致經濟動能嚴重喪失，並可能導致經濟衰退。

百達分析顯示，每當油價飆升至高於趨勢水準50％時（就像現在一樣）經濟衰退隨之而來。儘管世界對石油的依賴程度不如上一代，但原油仍佔全球GDP的很大一部分，它推動通膨預期，進而推動消費者信心。這些衝擊的影響不會均勻分佈，如：歐元區對於從俄羅斯進口能源的依賴（佔該地區天然氣消費量的40％）使其特別脆弱。

百達根據合理的總體經濟結果對百達的美國和歐洲獲利成長模型和十年期美國公債殖利率進行了壓力測試。

情境一「降溫」。假設為50％的可能性，即設想烏克蘭和俄羅斯在數週內同意停火並進行建設性會談，而使得衝突降溫。那麼全球經濟成長和通膨的前景就與之前設想差不多：美國和歐洲的成長仍遠高於趨勢，通膨在本季度達到頂峰。美國聯準會的政策收緊應該保持在正軌上，符合市場目前對本月開始升息的預期。在這種情況下，在企業獲利成長10％的推動下，全球股市到年底可能上漲15％。十年期美國公債殖利率溫和上升，穩定在2.2％左右。預計股票將成為表現最佳的資產類別，並在這種情況下保持我們對周期性價值股的偏好。

情境二「衝突延續」。即曠日持久的消耗戰。儘管俄羅斯的反應有限，但西方施加了更多的制裁。隨後歐洲出現溫和衰退（經濟產出在2022年縮減1.5％），而美國GDP成長放緩至接近2％的長期趨勢。通膨持續走高的時間更長，令消費者信心承壓，並延緩了消費和服務業的復甦。疲軟的企業情緒，尤其是在歐元區，應該會抑制投資。隨著企業獲利下降10％，全球股市從當前水準下跌多達10％。到年底，十年期公債殖利率穩定在2％以下，約為1.7％。在這種情況下，預計歐洲央行將保持寬鬆態度。Fed將放慢緊縮步伐，但今年仍應升息幾次。這是朝著停滯性通膨的方向邁出的一步，「大宗商品、美國股票和優質股票」預計將表現最好。

情境三「危機加深」。衝突擴大並使得北約更明確地參與進來。西方實施全面的貿易封鎖；俄羅斯的回應是削減能源供應。其結果是全球經濟衰退，歐元區經濟收縮4％，美國成長下滑至僅0.5％。由於能源供應短缺或配給，工業生產受到打擊，危機對歐洲經濟的影響將超越第二輪效應（指商品能源價格傳導至薪資，而出現更全面的物價上漲）。

隨著企業獲利下降25％，股市下跌多達30％。十年期美國公債殖利率跌至0.8％。隨著一場典型的經濟衰退開展，投資者尋求保護，政府債券、防禦性股票和黃金上漲。