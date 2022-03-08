第一銀行統計，在全行現職行員（不含海外就地僱用人員）中，超過6成以上的行員年薪超過100萬元，其中，MA（儲備核心人才）進行首個完整年度年薪即上看100萬元，外派年薪則上看250萬元。2022年度為激勵員工更加碼全面調薪4％，表現優秀的員工年度調薪可達8％以上。為延攬更多優秀人才，8日由第一銀行總經理鄭美玲親自帶隊，前往臺灣大學「第一銀行儲備核心人才（MA）計畫」說明會，由身為臺大校友的鄭美玲，在現場和學弟妹們分享寶貴經驗。第一銀行MA招募計畫從2005年開始到現在已邁向第18年，MA培訓制度完整且豐富多元、升遷制度快速透明、薪資福利制度優渥完善，每年均吸引近千人踴躍報名。第一銀行在全球各地共有41個海外據點，為公股行庫之冠，外派機會多，也成為眾多求職者的目標首選，且薪資條件在金融同業中具有相當競爭力，MA進行首個完整年度年薪即可上看百萬元。以培養全方位金融人才為目標的第一銀行，非常重視人才的培育，希望廣納多元科系背景的儲備核心人才，過去17年來已培育約370位MA，其中超過50位已擔任主管職位，目前分布在國內、海外分行及總行單位，持續累積實務經驗及管理能力，一起帶領第一銀行前進。第一銀行今年除招募50名一般組MA外，為因應數位金融發展趨勢，更首次對外招募10名數位資訊組MA，報名期間自即日起至4月6日止，歡迎具資訊理工背景或具備英、日、法、德、西班牙語等多元語言能力的人才加入第一銀行，有興趣者可至金融研訓院及第一銀行臉書粉絲團「第e好康」關注最新招募資訊。