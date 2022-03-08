許多男性非常在乎生殖器的大小、長短，甚至是勃起時的角度，有些人還會認為，生殖器若是不夠翹，可能會影響性功能。泌尿科醫師對此表示，生殖器勃起角度與性功能強弱毫無關係，並分享每個年齡層的正常勃起角度。

馬偕紀念醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕在臉書粉專提到，許多男性認為勃起時翹高高，是用來傳達雄風的一大表徵，甚至擔心勃起角度不夠高，可能是不舉的前兆，但事實並非如此，勃起角度主要跟陰莖海綿體內的壓力大小，及陰莖韌帶的鬆緊程度有關，與性功能強弱並無直接關聯，只要能順利完成性行為就算正常。

陳鈺昕醫師進一步指出，男性不同年齡階段的勃起角度也不一樣，民眾可以用手掌進行測量，首先將手掌打開並伸直手指，從大拇指開始，對應食指、中指、小拇指的角度，位於大拇指和食指間為青壯年時期的正常勃起角度，此時的荷爾蒙及供血狀態都很好，甚至在勃起後如果向下壓，也會因有壓力而感到不舒服。

若角度位於中指時，表示勃起功能正常，但開始呈現出供血狀態不佳，需要稍微注意，如果位於無名指、小拇指，代表男性中年晚期後的勃起狀態，倘若年輕男性出現此情況，可能是懸韌帶鬆弛或陰莖根部腹側白膜病變，最好要趕緊至醫院檢查。

陳鈺昕醫師最後補充，勃起角度受到年齡影響，但就算是同年齡者，也會受體質、情緒及環境等因素影響而不同，所以勃起時生殖器無法翹很高，其實不用過於擔心。平時也可以透過有氧運動，提升心肺功能來增強勃起角度，加強血液循環的狀況，不只讓身體更健康，也能讓生殖器在充血時更加挺立。