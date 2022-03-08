北韓船隻過去就曾越界。

南韓部隊周二扣押了一艘北韓越界漁船，並向試圖介入的北韓巡邏艇開槍示警。

군, NLL 넘은 北선박 나포…뒤쫓던 경비정은 경고사격에 퇴각(종합) https://t.co/BG0m32rnYV — 연합뉴스 (@yonhaptweet) March 8, 2022

路透8日引述韓聯社的報導說，兩韓都密切關注邊界發生的事件。而北韓漁船約在上午9:30在朝鮮半島西海岸外越界，接著被南韓扣押，並拖往白翎島，以進行調查。

韓國聯合參謀本部（聯參）說，北韓巡邏艇在追蹤漁船時，曾短暫越界，而南韓軍隊則鳴槍示警。據悉北韓船隻沒有武裝，共載7人、6人身穿軍裝，1人便衣。

韓聯社指出，北韓巡邏艇最南一度越過北方界線（NLL）1公里處，不過在南韓軍艦使用40mm槍枝鳴槍3聲後，北韓巡邏艇隨即轉向返航。北方界線是實際上的兩韓海上界線。

報導指出，南韓軍方扣押的北韓船隻，船上7人並無意投誠南韓，他們宣稱是在運送搬遷貨物時誤轉向南韓水域。目前尚不清楚這船隻是軍用還是民用。

這起北韓船隻越界事件在南韓總統大選舉行前一天發生，北韓今年以來頻頻試射飛彈，平壤宣稱5日進行偵察衛星（reconnaissance satellite）新測試，再度升溫朝鮮半島局勢。