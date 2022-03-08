有了這套暖爐設備，大大提升家裡的生活品質，過一個舒服的暖冬。（台灣世界展望會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有了這套暖爐設備，大大提升家裡的生活品質，過一個舒服的暖冬。（台灣世界展望會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

南山部落為宜蘭海拔最高的部落，每到冬季就會寒風刺骨，過去還曾經降雪，財團法人宜蘭縣私立經訓社會福利慈善事業基金會深入了解、造訪部落後，針對有需要的家庭陸續請專人設置了1組3萬左右的暖爐設施，共10組，讓屋內感到一股暖意，因此改善很多人的生活品質。

大同鄉南山村海拔約1200公尺，是宜蘭縣內最高的偏遠部落，冬天氣候非常寒冷，溫度有時還剩個位數，過去甚至還降雪過；因地理位置偏遠相對生活較不方便，採買生活用品、糧食等需上下山，車程遙遠。

台灣世界展望會陪同財團法人宜蘭縣私立經訓社會福利慈善事業基金會一同造訪大同鄉，發現部落的居民在冬天只能忍受寒風刺骨、冷颼颼的空氣，因此基金會準備一套要價3萬元左右的暖爐設備，共10套，針對有需要的家庭，請專人陸續到府裝置。

屋主表示，有了這套暖爐設備，直接就地取柴，燒木柴取暖，不但不用擔心孩子因寒冷而生病，也能使吊掛在屋內的衣物很快乾燥，睡覺時的被窩也是暖的，大大提升家裡的生活品質，過一個舒服的暖冬。