福貞-KY（8411）8日公布自結2月合併營收為4.54億元，年增54.31％，累計前二月合併營收11.37億元，年增6.53％。福貞表示，雖受工作天數減少影響，但新竹廠自今年起加入營運，使得單月營收年增54.31％。

福貞指出，1、2月為飲料經銷商庫存優化時間，為行業最淡季，3月起隨產業旺季逐步來臨，預期至暑假期間可望有逐月揚升表現。

福貞指出，公司近幾年的擴產，以鋁罐為主，目前鋁罐占整體營收比重已超過五成，且擴產規劃都是配合主要客戶為發展區域性市場而建置，因此，公司都能取得保證訂單，並保有相當水準的稼動率。

福貞-KY表示，由於鋁罐主要用在啤酒、涼茶或汽水、可樂等碳酸飲料，旺季在夏季，因此農曆春節過後，隨著各飲料品牌陸續推出新品並鋪貨，公司自3月起即可見明顯恢復至成長軌道，且隨著愈接近夏季，啤酒、涼茶或汽水、可樂等碳酸飲料的需求愈暢旺，鋁罐旺季會愈明顯。

福貞指出，由於中國大陸去年疫情趨緩後，出現消費需求暴增情況，致使基期較高，且目前又有國際地緣衝突的俄烏戰爭、通膨與升息等不確定因素，預期今年中國大陸整體民生消費市場會是持平狀態。

惟受惠中國大陸市場的啤酒罐化率，相較美、日等國家仍明顯偏低，且鋁罐的回收率高、回收週期短等特性，更符合環保趨勢，因此，公司看好今年中國大陸金屬包裝容器市場，仍可維持穩健成長態勢，而公司有機會較整體市場的表現更佳。

福貞-KY今年除新竹廠的新挹注營收外，大陸仍將有新增產能在第三季開始導入量產。同樣是基於配合主要客戶搶占區域性市場考量，而進行的擴產動作，公司與客戶的依存度持續提高下，預期今年能爭取到更多的訂單配額。

福貞-KY對今年營收持續成長表示樂觀，而面對主要原物料鋁、鐵的價格上漲，公司除持續採取期貨價格報價外，並隨時與品牌客戶討論提前備貨需求，提供客戶更佳的成本條件，並保持利潤的穩定性，以期獲利與營收維持同步增長表現。