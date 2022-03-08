溫室氣體排放造成的氣候暖化現象，為世界經濟帶來巨大風險，全國農業金庫在企業內部深化永續概念，善盡企業公民責任，通過BSI英國標準協會頒發ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，成為接軌國際標準的減碳企業。農業金庫有深耕綠色金融、與國際接軌的決心，在為農業金融環境創造價值的過程中，把各營運過程中所排放的溫室氣體降到最低，公司導入科學化、數據化國際標準管理制度，打造低碳營運環境，取得ISO 14064-1認證，接下來進一步朝能源、環境管理努力。疫情讓人們重新思考自然資源與企業經營的永續方式，華爾街金融業宣示2050年前往淨零碳排邁進。追求減碳轉型之金融需求也逐年成長，國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）統計，金融機構的碳排來源主要為投融資活動所造成的「資產組合碳排放」，農業金庫從永續發展的角度出發，除了自身成為減碳企業，更協助各領域客戶向綠色經濟結構轉型。農業金庫董事長吳明敏指出，減碳除了在企業永續發展蔚為風潮，在各領域都成為趨勢，例如支持國產農產品，本身就是降低飲食碳足跡的關懷地球行為；農業金庫除了自身努力減碳，接下來更要用金融專業與綠色資產組合影響外部，投資永續金融商品、協助客戶往減碳目標邁進，並扶持小型企業生存，扮演農業金融機構發展企業永續的領頭羊角色，達到「永續綠色金融」目標，因此接下來致力扶持產品有新意、永續發展、有品質和品牌的農業企業，用資產組合強化碳管理，系統性打造減碳的農業金融環境，更為臺灣農業創造永續良性循環。