全台大停電，讓缺電危機再度浮上檯面，台電初步判定為高雄興達電廠人為疏失造成，台北市長柯文哲更直言「台灣就是缺電」，台電今日回應，港湖地區有供電瓶頸是因為電送不進去，而非電源不足，台電23年前就規畫興建松湖超高壓變電所，迄今已23年餘未通過許可；對此，北市府發言人陳智菡痛批，台電不思解決還打烏賊戰。

柯文哲昨在節目上指出，東區門戶計畫中的建物龐大，但台北生技大樓就被限制供電量，光是台積電就吃掉全台5％電力，之後還有可能會上升，民進黨要關核電廠，但後續用電又該怎麼辦。

對此，台電今也發出新聞稿回應，港湖地區目前供電來自於區域外的汐止變電所，由於近年港湖地區工商業蓬勃發展，加上東區門戶計畫的成功吸引人潮，汐止變電所供電負載已經飽和緊繃，且已無法再擴充容量，因此沒有辦法再多增加供電。

北市府發言人陳智菡表示，東區門戶供電問題，應由台電「北西電網」負責，台電數年前已有規畫要在此處興建「南港玉成變電所」以加強供電，但數年來卻遲遲未積極向地方說明溝通，導致南港玉成變電所興建期程一再延宕，影響供電，成為阻礙地方開發的絆腳石。

陳智菡痛批，台電不思解決，還硬扯另一個供電系統（北東電網）的內湖松湖變電所來打烏賊戰，台電會出這種新聞稿，難道又是人為疏失？身為國營事業卻連誠實都做不到，一再利用專業知識製造假象愚弄人民，如何讓人相信改革決心？