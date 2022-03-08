高雄旗津過年期間受疫情衝擊，服務、造船產業苦不堪言。高市府8日推出旗津振興方案，民眾搭乘渡輪、隨30人以上旅遊團前往旗津、或住在當地，可拿100至200元不等「旗津券」，11日開始發放至4月5日，可使用至8月底。設籍旗津當地者，每人更可領300元「旗津券」。

觀光局長周玲妏表示，為帶動旗津當地觀光產業，市府啟動旅行社方案，30人以上旅遊團，每車補助該團3000元。每位旅客加碼發放100元「旗津券」。民眾搭乘渡輪前往旗津也可獲100元「旗津券」，入住旗津旅宿業、每晚每房可再拿200元「旗津券」。「旗津券」11日開始發放至4月5日，可使用至8月底，在旗津當地貼有合作貼紙的店家均可消費使用。

觀光局「旗津周周有活動」25日起至4月24日，和國內知名「斯巴達中心」合作推出極限障礙運動趴、女子女子沙灘排球、親子障礙賽。

第二周清明連假、4月2日至5日，針對各年齡層推出主題音樂活動，有台語金曲之夜、親子音樂趴、搖滾新勢力、嘻哈新勢力、DJ黃昏趴、收心運動趴，兒童節加碼推出親子創意市集。

4月9日至10日，推出國語金曲、DJ黃昏趴、極限障礙運動趴、沙灘風箏趴。16日至17日推出嘻哈街舞夜、DJ黃昏趴、極限障礙運動強化趴、親子障礙運動趴。23至24日推出青春搖滾夜、閉幕之夜主題音樂活動，還有沙灘風箏趴。8月底之前，還有旗津黑紗玩藝節、美食啤酒嘉年華。

硬體部份，3月會將台灣燈會三大作品移往旗津，旗津沙灘夜間步道營造月底也將完工。此外，沙灘相關硬體建置，如星空隧道照明、馬雅各自行車優化、旗津貝殼館休憩中庭、彩虹教堂廣場等，也預計在8月底前陸續完工。

經濟發展局長廖泰翔表示，此次旗津振興方案，硬體建設加活動規劃，整體經費約2000多萬元。