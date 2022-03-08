藝人大S（徐熙媛）去年11月與汪小菲結束10年婚姻後，才經過短短4個月，今（8）日拋出再婚震撼彈，宣布與韓流始祖「酷龍」中的52歲成員具俊曄再續前緣，讓外界跌破眼鏡，而男方的背景也因此遭到網友們起底。過去一向以「光頭」造型迷倒眾粉絲的他，其實也曾在綜藝節目中公開過濃密長髮時的模樣，引起現場觀眾驚呼連連。

具俊曄出道多年，靠著俊俏外表、高䠷身材與一頭招牌「光頭」打開知名度，加上當時洗腦的旋律與舞蹈動作，讓他與好友姜元來所組成的團體「酷龍」紅極一時。但事實上，具俊曄曾在綜藝節目《玩什麼好呢》表示，自己是從25歲開始有掉髮的跡象，後來索性理成光頭反倒成為個人特色，但他也在節目中公開多張正在當兵、年輕時期的照片，從照片中可以看出他帥氣程度絲毫不輸給時下的男團、花美男；現在的他則是散發著男人的霸氣，現場來賓看到照片後也不斷發出驚呼聲。

具俊曄曾在節目中公開有頭髮的年輕時期。（圖／YOUTUBE）

事實上，現年52歲的具俊曄在1996年時與姜元來組成雙人組合「酷龍」，當年以《Kung Ddari Sha Bah Rah》、《Bing bing bing》等歌曲紅遍全亞洲，成為90年代的風雲人物、當紅炸子雞，但也因為當時的人氣太旺，加上經紀公司的「禁愛令」葬送了他與大S的跨國戀情。不過，具俊曄經歷好友姜元來車禍癱瘓、人氣下滑、被懷疑吸毒等困境後，讓他更珍惜周圍的一切，因此看到大S的離婚消息後便鼓足勇氣聯絡，也再次牽起這段失散20多年的姻緣。