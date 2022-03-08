基隆市公車長年虧損，負債數十億，近日市府獲交通部補助建置「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，未來將蒐集旅運數據進行改革。市議員王醒之怒批，公車處沒有拿出專業應對，要求成立專業委員會，交由專家評估。市長林右昌回應，改革不斷進行，要改變民眾使用習慣有難度，需審慎。

基隆市政府向中央爭取3100萬元經費補助，建置「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，將公車動態納管於公路總局，建制後端管理系統，使設備符合上下車刷卡、多元支付機制，未來可透過即時資料蒐集與分析，將營運數據資訊化，檢討、整併重疊性高的路線，提升運輸品質。

市議員王醒之指出，為解決市公車債務問題，先前有舉行公車營運改革小組會議，但迄今已近1年，沒有任何下文。他認為，公車許多站點、路線改革涉及民意，但公車處不敢碰，也沒有拿出專業，如果真的有困難，希望成立專業委員會，不要讓公車專業被太多政治名義拉扯的支離破碎，導致負債累累。

王醒之提及，市公車陸續設置下車刷卡系統，未來啟用後，短時間一定會造成不便，但唯有取得營運資料，才能準確調整路線，從沉痾中脫離出來，呼籲上線前，必須進行職務訓練、對外加強宣導。

市長林右昌表示，公車處營運問題有短、中、長的課題，7年前上任時，正面臨倒閉問題，不斷給予補貼、補助，在財政有限狀況下，盡最大力量支持營運，並進行改革。他舉例，基隆仍有3成民眾以丟零錢方式搭乘公車，要調整車距、路線，改變市民十幾年的使用習慣必須慎重，否則一不小心會引起反彈和不理解，讓改善變困難，「欲速則不達」。

王醒之則提出，公車處虧損需明確界定，市府用市政預算挹注，究竟是虧損補貼或票價差補貼，兩者有不同定義，他認為，公車處一直虧損是票價差補貼沒有完全到位，市府應評估需再投入多少公務預算，讓人民交通基本權益獲保障。