「以前夫妻失和打小孩，現在情侶吵架打寵物！」新北市家防中心在受理親密關係暴力通報時，發現男方威脅要傷害女方所養的寶貝寵物貓，最後經通報動保處緊急救援，總算將貓平安救回。在歡慶婦女節當下，家防中心提醒親密關係「愛要零暴力」，即使對待動物，同樣有法令規範，利用對方的寵物做暴力威脅，等於同時觸犯家庭暴力防治法和動物保護法雙法。

新北市政府家防中心主任許芝綺表示，去年蘆洲發生一件虎斑貓被虐待事件，雖經獸醫師搶救，11天後仍不幸往生，該事件震驚全國，也凸顯男女親密關係，會以傷害對方寵物作為報復的手段，反而會觸犯更多的法令。

許芝綺說，中心最近受理一個類似的通報案，小花與阿龍兩人交往許久，租屋同居，並收養一隻流浪貓，共組甜蜜小家。在兩人的愛心照料下，貓咪長得白白胖胖，暱稱小胖。不料阿龍因疫情期間遭到裁員，求職又不順，常藉酒澆愁，引發口角，某日又發生激烈爭執，阿龍竟突然抓起一旁的小胖往地上摔，小花怕自己也成為受暴者，奪門而逃。

小花當晚連收阿龍許多訊息，還說若不返家，會讓她再也看不到小胖。小花在萬般無奈下，撥打113求救，家防中心社工獲報後立即連繫動物保護處，在確認小胖安全後，也告誡阿龍如有虐待傷害寵物仍有違法之虞。社工並與小花討論後續的處遇計畫。

新北市家防中心受理通報案件統計，今年親密關係暴力通報案件共1萬1260件，其中受害男性有1593人（佔18％），女性為7114人（佔82％），顯示女性遭到暴力傷害遠高於男性。

許芝綺呼籲：「愛要零暴力！」在親密交往中，若拿寵物安全作為威脅、甚至傷害寵物，這些行為會涉及家暴和動保雙法，民眾如有類似情境和困擾，可撥打113專線諮詢；若遇緊急狀況請立即撥打110報警求助。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。