A股滬深兩市8日早間震盪走低，三大指數盤中均跌2％左右，盤中更創下近期新低。概念股方面，早盤僅東數西算概念股較活躍，其餘概念股全線下跌。三胎概念股領跌，中藥、新冠治療等醫藥股下挫。

午後指數衝高回落，創業板指一度拉升翻紅，臨近尾盤再度下行。半導體、貴金屬類股拉升回暖；鋼鐵、煤炭、燃氣等周期概念股繼續走低。總體而言，市場情緒持續低迷，個股仍呈普跌態勢，兩市超4,200檔個股飄綠，成交連續第四個交易日破人民幣（下同）兆元。

截至收盤，滬指報3,293.53點，跌2.35％，成交額為4,856億元（上一交易日成交額為4,582億元）；深成指收報12,244.5點，跌2.62％，成交額6,243億元（上一交易日成交額為5,664億元）；創業板指收報2,582.99點，跌1.8％，成交額2,399億元（上一交易日成交額為2,176億元）。

從盤面上看，東數西算、貴金屬、中芯國際概念股漲幅居前。新冠治療、輔助生殖、三胎相關概念股跌幅居前。