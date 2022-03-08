市議員呂林小鳳（右）打破宮廟枷鎖擔任三元宮主委獲性別平等故事獎。（陳夢茹攝）

傳統觀念中宮廟主委皆由男性來擔任，市議員呂林小鳳4年前成為八德三元宮創建300多年歷史上首位主委，她坦言，過程遇到不少阻礙，但她堅持改革推財務透明化、科技點燈與及線上繳款，逐漸獲得其他委員的支持，今年榮獲市府金桃獎性別平等故事獎第2名。

八德區公所區長邱瑞朝表示，3月8日為國際婦女節，經查大廟以女性擔任主任委員，呂林小鳳是第1人，她以女性的身分承擔大廟主委，並將三元宮經營得非常好，突破大家對性別的刻板印象，改革表現更有目共睹，可作為女性表率，8日公所先行替其祝賀。

呂林小鳳說，很多長輩會說「怎麼會叫女生當主委？」、「以後廟方辦活動怎麼拜？」，甚至有人反彈直呼「女人當什麼主委，應該回家顧家、顧小孩！」坦言當時剛任三元宮主委壓力很大，但她認為現在連總統都是女性擔任，三元宮主委是女性又如何！

呂林小鳳指出，雖然當上宮廟主委但仍有些宗教傳統仍不允許被破壞，如7月半的宮廟主祭一定必須是男性，這部分她絕對不會打破，每當7月半時都會請老公協助擔任主祭，試圖在傳統與改革間取得平衡。

呂林小鳳表示，三元宮四方信眾的捐贈香油錢多，為此把使用流向公開讓民眾檢視，舉辦公益活動更是不遺餘力，如7月半時會有物資贊普，提供每個里20份補助給有急需的民眾。

市府金桃獎一共有4個獎項，分別有性別平等創新獎、性別平等故事獎、CEDAW 旗艦獎及性別平等最佳推手獎，由各局處與各公所投件競賽，市府將擇日統一由市長鄭文燦頒獎。