大陸氣質女神高圓圓，因拍攝電影《搜索》而與小5歲男星趙又廷相識相戀，2014年宣佈結婚，婚後高圓圓大幅減少工作量，多數時間與心思都放在享受家庭生活，夫妻倆在2019年5月迎接女兒Rhea誕生，高圓圓產後終於復出，且展現出難得一見的事業心，近日她的拍攝花絮曝光，拋開原本的小清新形象，變身成性感女郎，讓人眼睛為之一亮。

高圓圓與趙又廷結婚8年，雖然鮮少公開曬恩愛，生活也很低調樸實，但不時能從兩人的言談中，看出夫妻倆感情始終甜蜜，是演藝圈出了名的銀色夫妻檔，高圓圓甚至被公公誇讚是模範媳婦，而夫妻倆結婚5年後，才盼到女兒到來，高圓圓當媽後則重拾對演藝工作的企圖心，產後亮麗復出，讓粉絲又驚又喜。

高圓圓甩開清純好媳婦形象，辣曬慵懶性感，變身超成功。(取材自高圓圓工作室微博)

今年42歲的高圓圓，產後復出仍維持絕佳狀態，清新女神氣質毫不掉漆，凍齡美貌令人稱羨，今天(3/8)高圓圓工作室官方微博釋出一則為時尚雜誌拍攝的花絮短片，只見女神甩開清純好媳婦定番形象，換上牛仔套裝搭配中長捲髮、大紅唇入鏡，眼神流轉充滿韻味，跟過去給人的印象截然不同。

最大的亮點是，多半時候穿著優雅的高圓圓，這回搭配狂野造型，換上全套牛仔春裝，牛仔襯衫內搭配的竟然是半截同材質小可愛，大方秀出平坦小蠻腰，現場還開著風扇營造飄逸感，高圓圓顯得風情萬種，完美詮釋慵懶性感，讓眾粉絲大呼驚豔，狂讚「哇太美了！」、「愛了愛了太美了」，還有人說乍看以為是性感女神蘇菲瑪索，高圓圓形象換款大成功。