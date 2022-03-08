慶祝國際婦女節，並倡議性別平權及多元價值，花旗台灣於今年三月推動「多元共榮月」（Diversity ＆ Inclusion Month），由同仁自發性拍攝＃BreakTheBias影片，強調放下標籤打破成見，並舉辦一系列多元共榮活動，邀請各領域意見領袖與同仁分享同志、性別、及世代間互動等議題。

花旗致力打造多元包容的企業文化，從員工的聘雇、發展與升遷完全以能力而定，不因種族、性別、年齡或宗教等因素受影響。根據統計，花旗(台灣)銀行經理級以上女性比例超過60％，女性協理以上職級的比例也高於集團及亞太區。

花旗(台灣)董事長莫兆鴻表示，花旗對多元化 (Diversity)、平等 (Equity) 及包容 (Inclusion)的承諾是我們的核心價值之一。花旗集團力倡職場上的性別平權，花旗台灣支持女性主管的職涯發展不但引領集團，也領先台灣多數同業。

截至2021年底，花旗集團及亞太區協理職級以上女性比例分別為40.6％及41.5％；花旗台灣有65.5％ 的協理至董事總經理的職位由女性任職，遠超過集團及亞太區的平均，在亞太區國家中也名列第一。根據金管會發布的「本國銀行經理級（含）以上主管人數調查表－按性別區分」報告，花旗台灣經理級以上女性比例高達 63％，在同業間也是名列前茅。

花旗台灣特別在三月八日國際婦女節當月舉辦「多元共榮月」，慶祝女性的成就、同事們的獨特視角，並擁抱多元的文化。「多元共榮月」由Citi Women’s Network、Citi Pride Network以及Citi Generations Network三個員工自主成立的員工社群共同規劃，由20多位不同性別、性向、世代及不同家庭組成的同仁拍攝以「＃BreakTheBias」為關鍵字的影片，舉標語型式分享自己的故事，強調「Inclusion Starts with I」，鼓勵大家放下標籤打破成見，強調多元價值，不僅僅是關於性別、性向、種族、身心健康或家庭組成，而是屬於每一個特別的存在，也顯示花旗對多元與包容價值的重視。

花旗台灣以實際行動展現對多元共榮的支持，制定多樣貼心的福利制度與措施，包含產假 16 週、陪產檢及陪產假4 週，更特別提供收養假 4 週，大幅優於國內勞基法規定；其中陪產假天數更為國內金融業之冠。花旗台灣亦制訂對LGBT友善的福利政策，同志員工也可以請婚假或家庭照顧假婚假，徹底實踐「聯合國永續發展目標」中的第5項目標 -「性別平等」（SDG 5：Gender Equality）。