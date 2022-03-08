男友家人相處太「坦誠」，女網友崩潰！1名女網友說男友家裡習慣洗完澡後直接「裸體走在家中」，男友就曾看過母親裸身也毫不在意，某次男友洗完澡與女網友通話，她在電話中聽到男友母親走進房間說話，男友事後說當下是全裸狀態，讓她相當傻眼，問說「在我家，我連不穿內衣都不敢…真的是我太保守嗎」。

該女網友在Dcard上發文表示，她與現任男友交往後發現對方家裡習慣「洗完澡後裸體」，男友還說以前住在家裡時曾看過母親洗完澡裸體走出來，就連原PO待在男友家，對方家人也會上廁所時不關門，讓她不解地發文說「以前都覺得柯騰家好開放，但沒想過我男友家就也是這樣」。

女網友說男友家習慣洗完澡後直接裸體，男友就曾看過母親裸身，某次男友洗完澡與她通話，她在電話中聽到男友母親的聲音，男友事後說當下是全裸狀態。（翻攝自Dcard）

此外，女網友還說，男友對於家人裸體在家已習以為常，某次男友洗完澡與她通話，過程中男友母親一度走進房間與男友，她在電話那頭赫然想到「他不是裸體嗎」，之後詢問男友，男友回應「對啊！我沒穿衣服跟內褲呀」，她則說「你們不是小朋友了吧，怎麼會裸體給媽媽看」，男友仍一副若無其事的態度。

女網友最後崩潰發文「在我家，我連不穿內衣都不敢…真的是我太保守嗎」；其他網友則留言「裸體一家人，連內褲都沒有真厲害」、「每個家庭都有每個家庭相處模式，只要不要超過界限就好」、「每個家庭都有每個家庭相處模式，只要不要超過界限就好，之前我看影片還有看到介紹日本的家庭一起洗澡的，父親跟女兒一起洗澡」、「我鄰居也是這樣耶，他們還會一起洗澡」。