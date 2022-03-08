俄烏衝突 鎳價飆漲111％破10萬美元創新高 16:332022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 作為不鏽鋼及電動車電池的原料鎳價格，每公噸一度漲至10萬1365美元，漲幅高達111%，後來回落到8萬2195美元。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏衝突撼動大宗商品市場，引發外界對俄國鎳生產的疑慮，導致鎳價今天飆漲，一度突破10萬美元至歷史新高。 作為不鏽鋼及電動車電池的原料鎳價格，每公噸一度漲至10萬1365美元，漲幅高達111%，後來回落到8萬2195美元。 俄烏衝突三命運 瑞士商百達點出最可能情境 俄烏衝突未解 汽、柴油各調漲0.6元 #鎳價 #俄烏衝突 #10萬美元 #111 #一度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股收盤狂砍353點 累計三個交易日摔掉逾千點 09:022022/03/08 財經 俄烏衝擊能源市場 中國稱總體可控 04:102022/03/08 話題觀察 談俄烏危機 王毅承諾：中方願勸和促談 與國際一起斡旋 16:152022/03/07 兩岸 股匯續挫 台股大跌逾400點新台幣一度貶破1角 14:312022/03/08 財經 油價漲破門檻 客運業續凍漲苦撐 04:102022/03/08 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－俄烏喬不攏 台指期短線操作 04:102022/03/08 證券．權證 「妖鎳」暴漲90％ 傳陸最大鎳礦巨頭被軋空 恐賠80億美元 14:022022/03/08 兩岸 俄烏危機推升金屬價格 鋼鐵股逆勢強漲 13:302022/03/07 財經 陸投資者傳大舉買入 倫鎳一日暴漲90％ 11:232022/03/08 財經 《國際產業》匯兌不穩+物流不順 三星暫停供貨俄國 16:192022/03/07 財經 《半導體》台積電摔逾4個半月低點 市值失守15兆元 11:282022/03/07 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。