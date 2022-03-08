俄烏衝突撼動大宗商品市場，引發外界對俄國鎳生產的疑慮，導致鎳價今天飆漲，一度突破10萬美元至歷史新高。

作為不鏽鋼及電動車電池的原料鎳價格，每公噸一度漲至10萬1365美元，漲幅高達111%，後來回落到8萬2195美元。

俄烏衝突三命運 瑞士商百達點出最可能情境
俄烏衝突未解 汽、柴油各調漲0.6元
#鎳價 #俄烏衝突 #10萬美元 #111 #一度