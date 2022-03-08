俄烏衝突撼動大宗商品市場，引發外界對俄國鎳生產的疑慮，導致鎳價今天飆漲，一度突破10萬美元至歷史新高。

作為不鏽鋼及電動車電池的原料鎳價格，每公噸一度漲至10萬1365美元，漲幅高達111%，後來回落到8萬2195美元。