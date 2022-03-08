3D列印已在全球列為創新的科技應用技術，應用範圍包括：製造業、醫療保健業、教育、專業服務、個人消費等。3D列印在運作時會排放奈米級的細微顆粒和揮發性有機化合物，作業時應注意環境的通風換氣，必要時要配戴適當的個人防護具，以確保作業安全。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所（以下簡稱勞動部勞安所），針對國內3D列印產業進行五家現場環境採樣及問卷調查。各場域採樣結果，幾何平均粒徑（Geometric mean diameter，GMD）介於30.91～55.20奈米（nm），超細懸浮微粒（<100奈米）產生率為每分鐘1.15× 1010～4.90× 1012顆，平均濃度為每立方公分2.31× 103～2.95× 105顆，類似過去相關3D列印研究之濃度範圍測量值。

由於3D列印產生之微粒逸散，具危害暴露塑膠、金屬及添加物微粒成分。直徑在100nm以下超細懸浮微粒，易沉積人體肺泡及進入血液循環，長期暴露可能會造成呼吸道與心血管的健康影響。由問卷調查顯示，300位3D列印作業勞工，認為在工作環境可能遇到的危害，包含：工作姿勢不良（102人）、切割擦傷（96人）、灰塵（92人）、噪音（69人）、異味（64人）等。認為工作需改善的問題，包含：工作姿勢不良（71人）、噪音（58人）、空氣太髒（54人）、切割擦傷（46人）等。因3D列印作業仍具有潛在危害，建議3D列印作業勞工應做好防護措施：1.列印時設定較低噴嘴溫度或使用低逸散材料。2.人員需定期接受正確和安全操作培訓，及使用適當個人防護設備，如：穿戴化學防護手套，含有護罩或面罩之安全眼鏡、選擇適當呼吸防護具。3.3D列印機加裝外殼及局部排氣通風。