俄烏第三輪談判沒有取得實質進展，加上傳出美國擬禁運俄國石油，地緣政治衝突帶來的高油價令停滯性通膨隱憂加劇，衝擊全球股市。國泰投信8日指出，目前油價的上漲已經反映了歐美對於俄羅斯石油禁運的狀況，但實際上德國已經表態不支持對於石油相關做制裁，因此目前市場已提前反應出了最壞的情況。短線急跌反而是逢低布局好時機。

國泰投信分析，地緣政治風險等短期消息對股市影響仍大，統計2000年以來發生戰爭對台灣加權指數影響，平均最大跌幅為-7.84％，若扣除911為-5.27％，且戰爭結束後一個月正報酬機率達85％。但台股在基本面支撐下，預期指數下檔空間有限，且評價已達歷史低點，未來12個月預估本益比目前為12.7倍，低於去年10月低點13倍、接近2020年3月低點11.9倍，短線急跌有望迎來築底反彈契機。

國泰投信指出，美國科技股表現仍疲弱，影響台灣電子類股走勢，不過在5G、電動車等長線題材支撐下，半導體供需仍穩健，目前半導體類股估值已降至合理水準，經利空淬煉後中小型電子股跌深反彈空間大。

國泰投信表示，短期震盪雖可能持續，但過往經驗顯示對股市影響將逐步收斂。CNN恐懼貪婪指數（CNN Fear & Greed Index）顯示，3月7日指標已來到13點的「極為恐懼」（Extreme Fear）狀態，通常也是中長期布局的好時點。除可運用多元資產配置來降低波動、參與股市回升的契機之外，積極投資人也可留意具長期成長趨勢的產業，如半導體、電動車等，或是關注基本面堅實的區域，如美國、台灣。

觀察產業動向，油價近期大幅飆升，加上歐美國家欲降低對俄羅斯天然氣依賴，也加快實現碳中和腳步，使得投資人及各國政府更青睞新能源產業，電動車供應鏈有望加速發展。此外，隨著地緣政治風險提升，半導體供應鏈將繼續維持較高的庫存水平一段時間，半導體大廠也計劃採購來源多元化，預期全球半導體市場仍將維持成長，不用過度擔憂原料短缺的問題。