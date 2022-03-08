女星大S閃婚前男友具俊曄，引發各界討論，不過大S過去曾在實境節目中表示，自己從不剝蝦，吃蝦一定要男人幫妳剝，「剝蝦論」讓大批網友炸鍋求問，「具俊曄會剝蝦嗎？」更有人建議改他們兩人別吃蝦，改吃披薩，「因為披薩的蝦子都是剝好的」。

大S和具俊曄閃婚消息，隨即在PTT、Dcard及臉書等各大論壇掀起討論，網友除了祝福之外，更有人打趣地問，「具俊曄會剝蝦子嗎？」、「大S不會自己剝蝦子，具俊曄會剝嗎？」、「如果具俊曄不會剝蝦就慘了」、「跟大S在一起還是不要吃蝦啊」、「他們可以改吃披薩啦！因為披薩上的蝦都是剝好的」。

大S的剝蝦論要回溯到2018年，她與前夫汪小菲上大陸實境節目《幸福三重奏》時透露，自己從小到大都是父親剝蝦，自從父親離世後就再也沒吃過蝦，表示母親說過「吃蝦一定要由男人幫妳剝」，更說除非汪小菲剝給她吃，否則她不會自己剝蝦吃。

大S過去曾在實境節目中表示，自己從不剝蝦，吃蝦一定要男人幫妳剝，「剝蝦論」讓大批網友炸鍋求問，「具俊曄會剝蝦嗎？」（圖／翻攝自騰訊視頻YouTube）

節目播出後，在當時掀起網友炸鍋討論，一派人認為大S太公主病，另一派網友則認為男人幫女人剝蝦是愛的表現，汪小菲更為此在微博發文回擊酸民，「老公願意剝蝦怎麼了嗎？」，更要那些批評的網友好好檢視自己的婚姻。