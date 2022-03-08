滙豐（台灣）商業銀行全新升級行動銀行App，推出兩大功能 –「檢視投資組合管理」與「買賣海外股票／ETF」，讓投資人隨時隨地只要打開手機，動動手指，就能靈活調整投資組合、進行全球化的資產配置，不錯過任何投資機會。

滙豐台灣持續推動金融服務數位化，創造更便利豐富的客戶體驗，繼去年第4季推出創新的數位開戶平台，打造全程數位無紙化的開戶流程，成為台灣第一家提供一站式申請服務的外銀後，滙豐台灣再次為客戶提供更優化的財富管理平台。

滙豐台灣財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如表示，在這個人手一機的世代，使用手機App投資理財的人數快速增加，如何在分秒間即時掌握市場波動，彈性運用資金，並快速下單投資，是大多數消費者所企盼的服務。滙豐再次升級行動銀行App功能，提供投資人一站式的財富管理智能服務，輕鬆登入，透過手機檢視投資組合的同時，只要30秒，便能享受ETF、美股、港股、外匯等多元投資。

滙豐銀行「股票全能通」平台具有三大優勢：1是美股一股就能投，沒有最低下單金額限制，2是美股當日隨買隨賣，資金靈活運用，3是一站式介面，整合存款與投資 – 同時管理現金和股票部位，而不再是股票放券商，現金放銀行。

美國股市近兩年來頻創新高，許多國際龍頭企業也是諸多投資人想要布局的標的，滙豐台灣行動銀行App新增下單海外股票功能，只要簡單三個步驟，30秒就能完成交易，輕鬆、省時又安心。