烏克蘭遭到俄羅斯入侵，該國足協上周行文國際足總（FIFA），希望本月24日做客蘇格蘭的世足歐洲區附加賽能延期舉行，FIFA今天宣布同意申請，但補賽的日期尚未決定。

戰爭中的烏克蘭目前國內足球聯賽暫停，加上烏克蘭政府發布緊急命令，禁止18至60歲男人離開國境，全力捍衛家園。本土聯賽的國腳們無法訓練，也不能出境，使得下旬要去格拉斯哥比賽有根本困難。

以烏克蘭上一場國際賽、去年11月對波士尼亞與赫塞哥維納的世足資格賽陣容為例，23人名單共有15名國腳效力於國內聯賽，光靠旅外好手無法應付對蘇格蘭的附加賽。

卡達世足賽將於11月21日至12月18日進行，烏克蘭vs.蘇格蘭的勝方，將在附加賽第2輪對決威爾斯vs.奧地利的勝隊，由最後勝出的隊伍搭上前進卡達的末班車。

目前比較棘手的是，分組抽籤儀式訂於4月1日，原本只有透過洲際附加賽（6月進行）出線的兩隊未定，如今看來除非俄烏戰事奇蹟般的迅速畫下句點，與烏克蘭相關隊伍的這張門票很難在抽籤前敲定。