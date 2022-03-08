高科技材料設備供應商華立（3010）自結2月合併營收達52.04億元，年增14.99％，刷新歷年同期新高；累計前2月合併營收為124.69億元，較去年同期揚升20.25％，同步締造史上新高。

華立表示，5G、AI、高效能運算、電動車等新興科技引領下，半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C與車用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁，推升業績維持高檔。 電池被喻為新世代的石油，各國在地化布局不遺餘力。根據調研機構推估，直至2030年前，動力電池都將呈現供不應求的榮景，加上去年電動車銷量年增高達109％，形成產能排擠效應，全球的車廠、儲能業者及3C品牌廠紛紛投入爭奪產能的行列。 華立近年積極經營台灣最大的鋰電池生產商，成功導入日本大廠的隔離膜，客戶自去年開始興建台灣首座超級電池工廠，主力生產高階、高容量、高充放電功率的三元電池，在高階家電品牌及超跑市場的電池供應皆具有關鍵地位。今年前2個月華立鋰電池相關材枓業績已較去年同期勁揚約兩倍，未來銷售量也將隨客戶擴廠而持續放大。 目前上游電池材料廠所需的各礦產原物料大漲，華立在對岸適時切入電池正負極等原材料的供應，去年順利通過認證並於第四季開始放量，搭上去年下半年開始延燒的電池荒，在終端應用電動車、電動工具及儲能等強勁需求帶動下，今年第一季在當地的電池材料上游原物料營收亮眼，展望全年出貨量將呈現倍數成長。

此外，華立近年也大力投入綠電產業，跨足太陽能電站的設立，到去年底併聯發電容量累積達54MW。儲能作為綠能的最後一哩路，華立全力搶進儲能設備經營市場，今年已有多座案場進行中，可望為全台用電的穩定性貢獻心力。