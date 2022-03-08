通訊軟體LINE日前有網友分享只要更改個人名稱和大頭照就可以低調退群組不怕被發現而尷尬，但這招現在卻被打臉存在3個問題，反而更尷尬。

有網友日前在論壇上分享，退LINE群組不被發現的方法，只要將LINE的個人名稱改成「不明」或「unknown」並刪除大頭貼，退群就不會顯露身分，退出後再改為原本的大頭貼和名稱即可。

不過，這招卻被發現存在著3個問題，第一，若是退出10人以下的小群組，很容易被發現是誰，用這方法退群沒有太大意義。第二是現在LINE可以更改好友名稱，如果朋友有幫你改名，就算改成「不明」退群組，大家還是會知道是誰。

第三個也是最尷尬的問題，就是雖然改名、改大頭照退群組會顯示「unknown已退出群組」，但一改回原本名字，群組也會同步更新成「xxx（你改回的名稱）已退出群組」，還是會知道是誰，而且還以為你封鎖大家，反而更尷尬。目前LINE官方還是沒有推出低調退群、不被發現以防尷尬的方法，所以若想退群組不被發現，只能寄望未來LINE官方會新增這功能。