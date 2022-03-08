NCSOFT旗下手遊《天堂2M》將於3月23日推出歷章V改版，開放全新「弩弓」職業、競技場副本「古代之島」等內容。適逢遊戲上市一週年，官方也準備了一週年TJ特別優惠券，同時宣布事前預約活動開始。

《天堂2M》官方網站今（8）日公開了一週年更新「歷章V以血締結的決心」預告網頁，同時啟動事前預約活動。遊戲將於3月23日進行改版，網頁上也預告了此次改版內容，除了全新「弩弓」職業外，還有競技場副本「古代之島」、擴張的亞丁冒險「古戰場、亞丁國境地帶」以及裝備新進化「神聖賦予系統」等豐富內容。

歷章V更新內容預告

此外，今日同步公開的還有全新奧林匹亞副本「異教徒的地下墓穴」，將於3月10日遊戲更新後開放。集結所有世界的玩家組成20 VS 20隊伍，在時間結束前爭取更多分數而展開激烈戰鬥。

為了慶祝一週年以及歷章V的到來，特別提供多種尊榮級優惠的TJ禮券，包含「職業、壺精、裝備復原、付費裝備復原、典藏」等。詳細內容可於官方網站進行確認。

一週年紀念TJ特別優惠券

即日起至3/22 23:59，只要參加《天堂2M》「歷章V以血締結的決心」事前預約，即可領取一週年感恩禮物，包含【一週年紀念英雄職業挑戰選擇券（活動）】、【一週年紀念英雄壺精挑戰券（1次）（活動）】、【一週年歷章紀念戒指】、【一週年紀念特殊繼承者裝備箱（活動）】、【一週年紀念特殊繼承者支援箱（活動）】以及【神秘決心箱（活動）x14】。

歷章V事前預約!

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。