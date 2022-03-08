推廣兒童拉丁舞公益教學，舞蹈協會在雲林縣4鄉鎮開課。（張朝欣攝）

「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」為推廣兒童拉丁舞公益教學，在雲林縣北港、麥寮等4鄉鎮開班授課，弱勢家庭學童免費，其他學童每月只要繳100元雜費，希望以「用舞蹈讓愛傳出去」理念，讓孩子在公益表演時付出愛心，同時讓拉丁舞在雲林扎根。

蔡秀慧之前在北部擔任國標舞老師，後來為幫助不良於行的父親而投入輪椅舞蹈，有鑑於雲林地區輪椅舞蹈並不盛行，6年前決定回故鄉北港鎮推廣，幫助身障朋友在舞蹈中走入人群。近年來則積極投入兒童拉丁舞公益教學，讓舞蹈運動深入校園。

蔡秀慧表示，一開始她在北港鎮開課，針對弱勢家庭學童提供免費課程，學員們快樂學習並參與公益表演，吸引其他學童注意，紛紛要求加入，因此開始招收一般家庭學童，每月只要繳交100元雜費，全數用來購買相關設備與獎勵品。

蔡秀慧的兒童拉丁舞公益教學，目前已擴及麥寮、崙背、四湖3鄉的國小，成員近百名，其中麥寮國小還準備成立拉丁舞社團。家長認為非都會區孩子較少接觸拉丁舞，這是很難得的機會，且蔡秀慧老師不是以營利為目的，還經常自掏腰包舉辦活動，令人感動。

蔡秀慧說，拉丁舞是國標舞的一種，可以訓練孩子身體的柔軟度與靈活度，練舞過程中學習如何與他人相處，最重要的是藉由公益演出，讓孩子有機會付出愛心，舞出自信與快樂。

目前蔡秀慧將兒童拉丁舞與輪椅舞蹈結合，每次公益演出時，身障朋友與小朋友互相配合共舞，精彩且溫馨的表演非常受歡迎，未來希望企業與公部門能協助推廣，讓雲林國標舞永續發展。