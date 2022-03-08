長期致力關注屏東縣月經平權的屏東縣議員黃明賢，為打破月經貧窮，特地找來在地建商王世賢合作，共同捐贈600份月事用品給屏東縣政府教育處，提供屏東市中小學有需求學生索取，期待在建立屏東縣月經平權路上盡一分心力。

月經貧窮是指無法負擔生理用品費用，且沒有取得相關資源管道，導致女性產生疾病或影響心理健康所衍生的社會問題；根據小紅帽協會資料顯示，台灣有不少弱勢家庭女孩，為節省開銷，經期時1天只能使用1、2片衛生棉，甚至直接選擇穿著深色衣物讓經血沾染在衣褲上，恐導致陰部感染與其他負面身心影響。

根據調查指出，台灣女性一生平均花費新台幣10萬元在購買生理用品上，黃明賢坦言，這對部分弱勢家庭來說是不可承受之重。

近幾年開始有地方政府逐漸重視月經貧窮，如與屏東經濟規模結構相仿的花蓮縣已與社福團體合作，在基層教育機構著手進行月經教育 ，同時也在部分校園內包括健康中心、輔導室，提供免費生理用品；台北市更計畫編列預算，無限量供應免費衛生棉給國中女學生。

黃明賢認為，解決問題刻不容緩，因此與屏東建商共同募集600份月事用品，將分配給屏東市21間小學與6所高國中，提供給有需要學生索取使用，期待能從基層做起，逐步扭轉月經貧窮現況。

未來將由屏縣府追蹤使用數據，不排除繼續連結民間資源，挹注需要的學子。參與建商王世賢認為，近年台灣與屏東在女權進步上大有進展，更期待女性最基本的生理平權也能加速腳步，跟上社會與國際潮流。