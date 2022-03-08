大S（徐熙媛）和韓團「酷龍」成員具俊曄（DJ.koo）宣佈結婚！具俊曄認為兩人錯過太多的時間，不能再浪費了，所以提議結婚，熙媛也終於接受了。兩人其實20多年前就曾交往過，現在決定相伴終身，消息一出讓人驚喜不已。人生策略師&星座專家白瑜出版《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》指出，愛情本來就是一個狀態，有不成熟的、有成熟的。一路跌跌撞撞的嘗試，才有機會了解自己的心意，讓我們成長為更好的人，這是愛情最終的意義。

大S（徐熙媛）／天秤座

天秤座習慣站在神壇上努力維持自己端莊又優雅的形象，因為他們真的不是美就是帥。但金星守護、條件得天獨厚的天秤，卻非常渴望愛情。投入愛情是天秤認識自己、認識世界的方式。從一開始的察言觀色，讓大家覺得好相處，到後來一躍成為深諳人性的社交高手。天秤就是這樣邊愛著邊成長。

因此，一般人跟天秤相處，基本上不會有負擔。在高情商的光環下，天秤也容易被誤會為─在情場上隨心所欲、無所不能、可以玩轉感情的高手。但事實上，正因為天秤本身就有趣好玩、了解人性，反而讓他很難對一個人動情、動心。因為人情世故看得太透徹，天秤的內心更容易產生悲觀、負面的想法。

在天秤心裡的愛情，應該像是蝴蝶遇到春風，一切都要契合的那麼美好。但是，哪那麼容易遇到契合的人？感情中的懷疑、背叛在天秤看來，是再人性不過的常態。所以，除非這個人很特別─想法特別、感覺特別、真誠的很特別。不然，天秤會維持自己的獨立，絕對不會輕易淪陷。

這麼獨立又怕欠人情的天秤，要真心愛上一個人慢慢變得越來越不容易。除非他有點累了，這時候渴望愛情的他，就很想要找一個可以停靠的港灣。

具俊曄（DJ.koo） ／處女座

處女座一開始談戀愛還蠻浪漫的，因為他們平常是一個蠻無聊的人，習慣理性分析、理性討論……平常的生活就是一些理性的節奏。只有談戀愛才能讓他覺得「人生很美好」。雖然表面上，他還是很注重各種條件，他要的都是很實際的互動，比如說要說晚安、去哪要報備之類的，好像沒什麼特別的。

但事實上，處女座有這麼實際的要求，就是因為他需要有確定的感覺。確定你正在忙什麼、確定你們真的在一起、確定你認為他很重要。這也是為什麼處女座很喜歡照顧別人的原因：他希望你也一樣可以照顧他。

處女座最擅長的不只是很會「焦慮」和「碎碎念」，處女座有一個自己都不想說出來的祕密，就是他其實比誰都急躁。他心中每天會有很多疑問，而每一個疑問都想要快速得到精準的答案。而且，通常他想要的比別人能給的還要多。要求這麼高又這麼龜毛，還要盡善盡美，這些都是處女座心裡不能說的祕密。

處女座一旦找到心儀的對象，他就會很想把握。畢竟符合處女座龜毛要求的人是少之又少。處女座是變動星座，一旦遇到一條行不通的感情路，但是這個人又很喜歡，為了自己能夠繼續愛下去，處女座最後還是會選擇去等待。

白瑜補充，天秤女過於樂觀，想太好的結果就會有挫折感。處女男就是一個無法讓自己女人受傷的男人。這讓天秤女一旦被處女男呵護就能感覺幸福。想要實現自己的想法、做自己想做的事，處女男常常會因為人際關係而變得半途而廢。天秤女有這方面的優勢，可以給處女男一臂之力。