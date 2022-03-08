交通部台鐵局規劃在全國156座車站設置新一代自動售票機，並分為一般型與無障礙型，今年6月前新增77部無障礙型，透過操作介面降低、空間加寬，讓服務更加到位。

台鐵局斥資8.9億元，要在156個車站設置432部新一代自動售票機，分別為308部一般型與124部無障礙型，首批144部已在去年10月安裝完成，第2批144部則在今年6月前完成裝設，第3批則在明年2月前完工。

台鐵局指出，第2批次新增77部無障礙型自動售票機，操作介面平台放低、操作空間加寬，螢幕位置也較一般型低，可讓使用輪椅的旅客方便使用。機器另具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，機器可自動數幣及找零，服務更友善。

台鐵局說，無障礙型自動售票機已安裝於樹林、新營、台南、斗六等站，目前正辦理各項功能整合測試，預計下周上線啟用。其餘台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮、台東等37個車站，將於6月以前完成安裝，預計明年2月以前完成全線432部新型自動售票機汰舊換新作業。