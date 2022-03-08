因俄烏衝突推高國際油價，8日南韓加油站汽油平均售價達到每升1,845.61韓元（約台幣47元），較7日上漲17.27韓元，創下2014年9月約七年半來最高紀錄。

首爾市的汽油售價上漲22.42韓元至1,921.68韓元，繼濟州之後，成為全國17個市道中第二個售價超1,900韓元的地區。