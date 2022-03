櫃買中心為響應國際婦女節及世界交易所聯合會(World Federation of Exchanges,WFE)「2022年性別平權敲鐘活動(Ring the Bell for Gender Equality2022)」,由董事長陳永誠及總經理李愛玲偕同主管,以敲鑼儀式傳達櫃買中心對性別平權之重視,呼應國際聯合宣示促進性別平等的活動。

國際婦女節「性別平權敲鐘」活動始於2015年,係為促進性別平權而由WFE攜手世界銀行(World Bank Group)、聯合國可持續證券交易所倡議(SSE Initiative)、聯合國全球盟約(UN Global Compact)及聯合國婦女署(UN Women)等全球多邊組織及倡議機構共同發起,目的在推動聯合國永續發展目標第五項-性別平權,並號召WFE會員響應,今年全球共有121家交易所及集中保管機構報名響應。

櫃買中心內部長期推動及落實性別平等友善政策,促進職場多元包容,保障員工不因性別等非關專業因素而影響其職涯的發展機會。目前櫃買中心女性員工比例約為55%,女性擔任幹部比例超過三分之一。同時對外積極宣導上櫃、興櫃公司重視性別平等及落實相關措施,包含於年報中加強揭露性別平等政策及董事會多元化等有關資訊,更於上市櫃公司「公司治理評鑑」指標將女性董事席次比例納入評鑑項目。

性別平等是人權保障的重要一環,依聯合國開發計畫署發布2019年數據,我國性別平權表現居亞洲第一。櫃買中心將持續從各面向促進性別平等,發揮資本市場之影響力,促進社會培力性別平等意識,推動企業落實性別平等,朝實現社會永續發展之目標邁進。