桃園市大園區有名胡姓女子7日下午在超商領完包裹後騎車返家，途中包裹不慎掉在半路，正在送貨的物流業者經過時發現，趕緊把包裹送至派出所，警方隨即調閱監視器，循線找到胡女，順利將包裹物歸原主。
大園警方表示，陳姓物流業者於7日下午拿著1個包裹到大園派出所，值班員警本以為是同事的物品，正準備代收時，陳女卻向員警告知，該包裹是她在送貨途中撿到，包裹在運送的過程中遺落屬嚴重疏失，憂心送貨業者要自行理賠，於是趕緊將包裹送至派出所協尋失主。
員警受理後依照包裹上的標籤詢問收貨的超商，超商表示該包裹已完成付款取貨，員警遂依據取貨時間，調閱超商周邊的監視器，找到當時前來取貨的機車，經與車主胡姓女子聯繫後，確認她就是該包裹的買家。
胡女接獲通知後趕到派出所，她表示領完包裹後就將包裹放在腳踏板上，回家後卻發現東西不見，沿路騎回去找都遍尋不著，令她相當著急，正準備到派出所報案，所幸有熱心民眾及員警的幫忙，才讓她的包裹能夠失而復得，非常感謝警方的協助。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。