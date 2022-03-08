有名女性領完包裹放在腳踏板上，回家途中遺落包裹，被善心物流業者拾獲送往警局。（大園警分局提供／陳夢茹桃園桃園傳真）

桃園市大園區有名胡姓女子7日下午在超商領完包裹後騎車返家，途中包裹不慎掉在半路，正在送貨的物流業者經過時發現，趕緊把包裹送至派出所，警方隨即調閱監視器，循線找到胡女，順利將包裹物歸原主。

大園警方表示，陳姓物流業者於7日下午拿著1個包裹到大園派出所，值班員警本以為是同事的物品，正準備代收時，陳女卻向員警告知，該包裹是她在送貨途中撿到，包裹在運送的過程中遺落屬嚴重疏失，憂心送貨業者要自行理賠，於是趕緊將包裹送至派出所協尋失主。

員警受理後依照包裹上的標籤詢問收貨的超商，超商表示該包裹已完成付款取貨，員警遂依據取貨時間，調閱超商周邊的監視器，找到當時前來取貨的機車，經與車主胡姓女子聯繫後，確認她就是該包裹的買家。

胡女接獲通知後趕到派出所，她表示領完包裹後就將包裹放在腳踏板上，回家後卻發現東西不見，沿路騎回去找都遍尋不著，令她相當著急，正準備到派出所報案，所幸有熱心民眾及員警的幫忙，才讓她的包裹能夠失而復得，非常感謝警方的協助。