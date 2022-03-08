花蓮縣北埔國小舞蹈隊今年代表花蓮參加全國學生舞蹈比賽決賽，以噶瑪蘭族樂舞為比賽舞碼，成全國唯一，並以90.52的高分，從26組參賽團隊中，脫穎而出，榮獲國小民俗舞B團體丙組全國特優佳績。（北埔國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣北埔國小成立舞蹈隊迄今邁入23年，獲獎無數，今年代表花蓮參加全國學生舞蹈比賽決賽，以噶瑪蘭族樂舞為比賽舞碼，成全國唯一，一舉奪下90.52分的高分成績，從26組參賽團隊中，脫穎而出，榮獲國小民俗舞B團體丙組全國特優佳績。

北埔國小自1999年成立舞蹈隊，以「多元化、國際化」等教育目標，將舞蹈教育列為多元教育系列課程之一，且舞蹈隊員從該校4至6年級學生中，以甄試方式錄取，利用每周六、日排練，在歷任校長支持，與指導團隊經營下，是全國學生舞蹈比賽的特優常勝軍，更曾多次代表台灣遠赴國外演出。

北埔國小舞蹈隊是全國唯一以噶瑪蘭族樂舞為比賽舞碼的代表團隊，經指導老師莊國鑫和鄭靜慧多年的田野調查與探訪，將僅存的噶瑪蘭族樂舞，及獨有的「仰頸轉頭」的動作融入舞碼中，並讓學生們巡訪噶瑪蘭耆老，學習拗口的古謠，透過舞蹈重現族人的傳統藝術。

全國學生舞蹈比賽前2年因疫情取消，直到今年才復辦，北埔國小舞蹈隊再次代表花蓮參賽，雖然比賽全程須佩戴口罩，但他們仍不負眾望，在評審面前展現嘹亮的歌聲與柔美的舞姿，大獲肯定，拿下90.52高分，獲國小民俗舞B團體丙組全國特優佳績

莊國鑫表示，要突顯出噶瑪蘭族樂舞的特色十分不易，尤其要在各縣市代表隊被看見，舞碼中除編舞，全隊該有的態度精神、語言、動作、表情，都必須絞盡腦汁，且經長時間的訓練，才有今天的成績，當得知獲全國特優時，大家才釋放出長期累積的壓力，眼淚立刻潰堤。

北埔國小校長陳俊能表示，莊國鑫與鄭靜慧雖為阿美族人，卻親自帶領團隊深入田野調查和訪問噶瑪蘭族耆老，並犧牲假期陪伴學生練習，努力詮釋與發揚傳承噶瑪蘭族的精髓文化，讓大家看見台灣的原民之美。