近年各款汽車價格不斷漲價，但仍有許多買家添入新車，而業務通常在最後一關時，都會詢問是否要選購隔熱紙；畢竟台灣身處亞熱帶地區，尤其在炎炎夏日開長途更是無法抵抗那烈日曝曬。不過近來卻有一位網友分享自己買了台新車，經過他自己實測反而覺得，在不貼隔熱紙狀態下，反而有助於視線，保障了自己行車安全。

隔熱紙還有各種無毒認證也要一併考慮 (圖片／南亞提供)

原Po在貼文當中提到：「前一台車隔熱紙使用前檔貼55％，車身貼22％。夜間視野勉強可以，但遇到雨天後照鏡觀看後方就會比較吃力。現在不貼，視線開闊明朗，任何時候開車都很輕鬆，禮讓行人變得很方便，行人可以直接看得到駕駛手勢，不會躊躇不前不敢走。與其他車輛駕駛的溝通也變得很直接。」甚至讓自己脾氣變得更好，一旦在沒有隔熱紙狀態下，好的透視也能幫助行人，可直接看到駕駛示意，不管是點個頭、揮個手，都能讓大家安全通行。若擋到別人車道也能簡單示意，來減少大家按喇叭機會，感覺行車品質都提高不少，且根本不會有人會去特別看室內駕駛人狀況，感覺之前想把隔熱紙貼深一點，來增加隱私性，似乎有點多慮了。

通常有貼隔熱紙時，其實夜間遠方觀看時其實較難看見車內狀況 (圖片／讀者提供)

對此，網友則持反對意見較多「夏天不可能不貼，台灣有夠熱的」、「冬天無感，夏天肯定受不了」、「夏天再回來看這篇吧，保證崩潰」，但也有網友表示，自己前擋就沒貼，汽車冷氣開下去就舒適了。也有熱心網友建議大家可選擇70%透光率隔熱紙，可同時兼顧隔熱與視線良好，另外也建議大家不要選擇透光率太低產品，夜間行駛能降低車禍事故發生可能性。