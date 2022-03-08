富邦投信近年累積校園資產管理人才培育課程經驗，2021年下半年不畏疫情干擾，特與中山大學管理學院攜手合作，規劃「中山管院×富邦投信資產管理人才培育計畫」，投入實體與線上課程併行課程，共同推展校園資產管理人才培育計畫。

富邦投信表示，在中山大學管理學院副院長郭瑞坤大力支持下，自2021年10月起啟動「中山管院×富邦投信校園資產管理人才培育計畫」，經該院職涯辦公室主任林欣郁與管院助理教授張世賢協助，本次錄取20位大學與研究所同學參與課程。在富邦投信總經理李明州帶領下，投入投資、研究、產品相關主管、經理人等人力與資源，畢業於中山大學的富邦投信學長姐也共同參與，透過線上教學互動與實體課程併行方式，協助學生深入瞭解投信資產管理人才職涯面貌，並於每堂課深入淺出傳遞ESG永續投資新趨勢與實務，落實企業社會責任。

富邦投信指出，本次課程規劃以「資產管理人才」為課程領域，三大主軸包括實務經驗專題講授、團隊合作的小組報告、模擬投資組合建構與改善等。首先在多樣化的資產管理專題講授上，從「資產管理人才的職涯發展」、「ETF商品資產配置」、「股債組合建構」、「產品設計」到「經理人的一天」，導入ESG永續投資理念與資產管理業如何落實執行盡職治理，並強化線上課程互動性，鼓勵學生積極發問，穿插學長姐的經驗分享。

接著於小組報告中，藉由團隊合作了解ETF產品的特色與運作，並由經理人從實務角度給與反饋；最後，透過ETF建構投資組合，讓學生學習投資組合建構與管理，並提出改善方案作為期末成果報告，藉由富邦投信資深經理人從中引據實務經驗輔以指導與分享，提早與企業實務運作接軌，讓學生獲得扎實的資產管理知識與實務收穫。

此外，課程中另一方面也傳遞富邦金控之誠信、親切、專業、創新等企業理念，加深、加廣在校學子對於資產管理業應有之職業品德。考量南北資源的分配，富邦投信未來擬規劃與更多大專院校合作，期望透過產學合作方式，持續推廣金融資產管理教育訓練，將 ESG 投資理念與實務教育結合，提升台灣年輕世代的競爭力，紮根資產管理人才培育，共同實踐大學與企業社會責任。