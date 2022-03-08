訂單穩定，產品報價維持相對高檔，加工絲廠2月雖遇春節假期，工作天數減少，營收仍呈小幅成長。宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）預期第一季營運可望較去年同期增加10％上下。

宏益2月合併營收1.47億元，年增3.71％；集盛2月營收7.68億元，年成長8.46％。

下游客戶需求維持穩定，環保紗、高毛利複合紗營占比持續提升。宏益預期，首季產線應可全產全銷，今年第一季的營收、獲利應會比去年同期好。

上游原料價格上揚、產品報價跟漲，集盛認為，上半年在產品報價上揚，且加工絲產品產量提升下，營收表現可維持正成長。

集盛表示，新增產能到位，產量約可提升一成左右，今年聚酯加工絲、尼龍加工絲產品，營運表現有機會優於去年。

不過，隨著俄烏戰爭持續，油價飆漲，原物料價格上漲可能帶來的成本增加；以及全球供應鏈斷料、下游客戶拉貨動能降低、海運運輸等不可預期的因素變多，加工絲廠指出，後續對產業的影響還要觀察。