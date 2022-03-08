近年在疫情的影響下，造成產業經濟虧損、民生蕭條，但大眾對於自身健康與保險意識抬頭，讓金融保險業成為少數營收獲利逆勢成長的產業之一，富士達保經於4日在松山文創園區舉辦「富士達增員戰鬥營」系列活動，面對年後轉職潮與畢業季的來臨，祭出獨創CEO與ODP招募專案搭配三大優勢強化業務實力，目標增員1,000名新秀，並持續投注資源將每個人打造成為保險企業家。保經業務員發展的比例逐年上升，富士達推出獨創的CEO與ODP招募專案，加上企業三大優勢持續網羅人才，在徵才大戰中立足先機。三大優勢第一項，高額財務津貼，分別針對業務新秀與老手訂製專屬獎勵，優於業界的佣金發放制度(最高無上限)與高額財補，讓努力的人一分耕耘三倍收穫；第二項，完善紮實教育訓練，對人才進行投資是富士達保經屹立不搖十餘年的不二法門，自創「五大學院、三大研究所」課程機制，從行銷管理到財稅領域，讓每個人都能成為頂尖的代名詞；第三項，便利可靠AI機器人智能助理，富士達已全面運用金融科技提升獨立作業的能力，舉凡任何行政資源都能透過AI機器人智能助理處理完成，省時又方便。富士達保經執行副總潘同昇表示，富士達提供完善的策略及制度資源，幫助每個想建立保險事業的人，組織屬於自己的團隊，實現年薪百萬的目標。業界有一句俗語「有樹就有鳥棲、有人就有業績」，顯現出人力發展對於業績的重要性，希望透過定期舉辦「富士達增員戰鬥營」系列活動的方式，推廣公司的業務優勢制度及獎勵辦法，吸引優秀人才加入。投注資源培育業務人才向來是富士達最重視的一塊，目前公司活耀的業務將近3,000人，為了朝向業績百億的目標邁進，積極推出多項優於業界的專案與獎勵從各界招募人才。