俄烏戰火未停，美股繼續領頭殺，台股8日失守「萬七」（17,000點），連二日重摔逾900點，外資仍在落跑，新台幣也跟著再貶逾1角，終場收在28.362元兌1美元，續創近11個月新低，貶值1.12角，已連續三個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量19.06億美元。

外匯交易員指出，全球金融市場仍深陷俄烏戰爭陰霾，美股四大指數全墨，主要股市全綠，沒看到第二種顏色，台股前一個交易日狂殺557點後，又重挫353點，最後來到16,825點的今年來新低，拖累新台幣貶勢延續。外資賣超雖縮小至461億元，但匯出資金方向不變，加重新台幣跌勢，同時出口商進場拋匯，提供一定支撐。

外匯交易員認為，股匯市還是一樣受俄烏戰火衝擊，震盪劇烈難止，在真正停火前，預料不會有逆轉的可能，但如果外資賣超台股及匯出力道縮小，新台幣貶勢應可減緩，短線先看28.5元是否守住。