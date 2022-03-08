台中大火6死 消防局曝「大樓全堆雜物」：沒有延誤搶救｜中時新聞網

台中又見「垃圾屋」！台中興中街6日惡火帶走6命，起因除是嫌犯鄭男縱火外，女房東在屋內堆滿回收物導致助燃並影響逃生也是其一原因，2人被依公共危險罪送辦；而網友爆料台中逢甲也有1處「垃圾屋」，只見該屋2層樓堆滿桌椅木板，甚至有浴缸「滿到快炸出來」，屋主用繩索固定物品，照片相當嚇人。

台中市興中街住宅大樓火警奪走6條人命，事件起因疑是嫌犯鄭男因養寵物羊及租金問題與房東發生衝突，憤而挾怨縱火，此外莊姓女房東因在屋內堆積大量雜物，連同鄭姓嫌犯訊後均被依公共危險罪嫌送辦，當地里長透露，整棟大樓全由69歲的莊姓女房東持有，分隔多間套房出租，但她長期把資源回收物塞滿樓梯間屢勸不聽，還曾告環保局3次。

當地里長透露，整棟大樓全由69歲的莊姓女房東持有，分隔多間套房出租，但她長期把資源回收物塞滿樓梯間屢勸不聽，還曾告環保局3次。（資料照）

嚴重火警與透天厝塞滿回收物，導致助燃脫不了干係，而台中還有1處透天厝近日被爆料同樣堆滿廢棄回收物，臉書「記者爆料網」有人爆料，位在逢甲商圈的1棟透天厝堆滿桌椅、木板，甚至有浴缸，已堆到2樓外頭全是物品，屋主還用多條繩索固定。

據了解，這棟地坪約28坪的透天厝，屋齡超過40年，屋主「囤物癖」爆發多次遭鄰居檢舉，但環保局清了好幾次，依舊沒有改善，如今透天厝內無人居住，已成了回收場，除了造成環境髒亂，萬一不慎起火，後果恐怕不堪設想。