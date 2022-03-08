官田鐵材廠火警，機台毀損人員平安。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

官田鐵材廠火警，機台毀損人員平安。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田工業區8日下午1點左右發生工廠火警，一間鐵材工廠機台起火燃燒，台南市消防局獲報後派出官田分隊等12車26人前往搶救，到達現場廠方已啟動自衛消防編組，在消防人員布水線搶救下，1分鐘內即把火勢撲滅，現場無人傷亡，搶救工作順利完成。

台南市消防局第2大隊表示，下午1點左右獲報官田工業區內有工廠發生火災，冒出濃濃火煙，消防人員1點15分到場時，廠方已做初期滅火並疏散人員，官田分隊小隊長陳至坤立即指揮官田人車布水線搶救。

在消防人搶救下，火勢於1分鐘內撲滅，再執行殘火處理並對機台進行降溫，同時指揮麻豆分隊使用正壓風機對廠房排煙，所幸只有機台受損。

第2救災救護大隊長丁春能表示，工廠應落實檢修申報及防火管理制度，若災害不慎發生時，能立即啟動自衛消防編組，各職所司使用廠區的消防設備進行初期滅火工作，防止財損擴大。

台南市政府消防局長李明峯表示，工廠易產生高溫之機台，平日亦應檢查及清理集塵風管管道、重油廢料分類管理，以免產生火星靜電而引發火災。