桃園市龍岡地區居住許多異域孤軍後代，金三角文化基金會董事長王根深是緬甸華僑也參加過游擊戰，他為讓歷史記住這些勇敢的軍人，自費在忠貞新村打造異域故事館，集結眾多文物與史料訴說這段故事，館舍將於3月19日開幕，桃園市長鄭文燦8日率先開箱走訪，也宣布啟動新一波桃園旅遊振興方案。

桃園旅遊振興方案之一的「相聚在桃園」補助計畫融合獎勵旅遊的概念，鼓勵公司、團體教育訓練、會議等來桃園召開，住宿桃園1晚隔日走訪桃園景點，每位參團者補助新台幣700元，限量2萬個名額。

今年度的金牌好遊延續2021首發熱潮，再度與旅行社合作推出桃園在地精緻的15條主題遊程，每條路線補助15萬元，提供民眾遊程優惠或在地團體設計獨家紀念品等，另提供35萬元補助醫護人員參加遊程。除了團客補助方案，針對喜歡自由行的遊客也可以利用「桃園民宿1＋1特色行程優惠」方案，共有11條「住1晚送1晚」或「住1晚送行程」(價值新台幣1000元以上)的特色行程，包括客庄茶園、北橫秘境和大溪神之鄉等，機會難得名額限量300組。

龍岡特色旅遊由觀光旅遊局與可樂旅遊共同推出6條團體特色遊程，帶領民眾聽異域孤軍的故事，走進忠貞市場認識南洋的食材，進入清真寺學參拜，與雲南姑娘學打歌、做涼菜。而無法跟團的民眾，也可選擇單堂的文化體驗，例如學做碗豆粉、米干，或是雲南少數民族服飾體驗，又或學習婀娜多姿的潑水舞！此次龍岡特色旅遊，團體旅遊每人補助新台幣400元，名額限量2700位；選擇單堂文化體驗課程也有補助100元(限量1700位名額)，總計4400個機會可上網查詢報名。

鄭文燦實際體驗異域故事館前線槍彈如雨的情境，也在罌粟花互動牆上寫下祈願和平的願望。他說，為傳承異域孤軍英勇奮戰精神，市府協助金三角文化基金會設置異域故事館，成為見證台灣多元文化歷史的重要里程碑，歡迎民眾在開館後多來體驗眷村懷舊時光及特色滇緬風味美食。