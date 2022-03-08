藝人大S閃婚前韓團酷龍具俊曄，因為手機號碼20年沒換，又重燃24年前的一段舊情，童話般的劇情瞬間成為全民關注焦點。鄉民女神qn黃瓊慧則在臉書表示，關於大S跟酷龍20年後相遇相知又相惜結婚的故事，讓她想到經典港片《與龍共舞》中，柳丁與番茄重逢的經典一幕，讓一堆網友笑翻。

黃瓊慧在臉書坦承，原本對大S沒啥好感，包括她的那一掛朋友，但對於她處理感情事宜那種果斷堅決、好聚好散的態度滿欣賞的，甚至不畏懼世俗眼光，全然的放飛自我，並直言「到底誰說婚姻不幸福，人生就一定不幸福？好好處理一個不圓滿的婚姻，然後繼續面對接下來的人生，不是很好嗎？！」。

黃瓊慧自嘲沒有內建浪漫的基因，所以浪漫童話到她這邊變《與龍共舞》，直接一秒變喜劇。1991年上映的香港愛情喜劇電影《與龍共舞》，劇中由葉德嫻飾演的十一姑，最後重逢舊愛朱志強，黃瓊慧還截圖劇中的經典台詞，朱志強與十一姑重逢時對她說「小姐，對不起，請問你是不是柳丁？」、「我是朱志強，番茄呀！」

貼文一出讓眾人笑翻，紛紛重溫經典劇情，不少網友在底下留言「啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好好笑」、「太狂了」、「害我又複習了一次 sit down please」、「這超浪漫的好嗎！」、「舊愛還是最美」。

也有人笑說，所以還是什麼號碼都要問到，要是像現在大部分都用line而不是手機，那具俊燁看到大S離婚的消息，只能找出20年前的icq帳號和msn帳號了；還有網友無奈表示「不管有沒有換電話，打來的都只有推銷跟貸款啊」。