中友百貨30年周年慶促銷，除全館滿仟送佰、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮等，今年更加碼推出39枚999.9純金金幣天天抽、KYMCO電動機車驚喜抽以及特斯拉電動汽車壓軸抽。（馮惠宜攝）

台中中友百貨10日展開30年周年慶促銷活動，除了推出全館滿仟送佰、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮等「標配」之外，今年更加碼推出39枚999.9純金金幣天天抽、KYMCO電動機車驚喜抽以及特斯拉電動汽車壓軸抽，消費者只要於活動期間持中友APP於百貨店內及中友購物網不限金額消費，即可獲得一組幸運號碼，有機會將豪禮帶回家。

中友百貨在民國81年4月30日開幕，是台灣第一家以三棟建築共構、上萬坪賣場的百貨公司，當時在中區仍有龍心、遠東、永琦以及北區來來等百貨公司，30年過去百貨業態幾經更迭，中友不斷創新、引領潮流，也屹立中台灣百貨業。

迎接30周年到來，中友百貨副店長陳俊華宣布推出許多優惠的贈獎以及特別企劃，3月10日展開預購，首波活動到4月6日推出滿千送佰、持中友APP不限金額消費即可參加市價8萬8千8百元KYMCO電動機車驚喜抽（共2名)，而3月10日至4月17日推出「30th紀念金幣天天抽」，活動期間每天抽1名可獲得市價2萬5千元999.9純金紀念金幣。

另，活動期間持中友APP不限金額消費即可獲得1組幸運號碼，可參加特斯拉壓軸抽，有機會將市價165萬7900元的Tesla Model 3特斯拉電動汽車開回家。

此外，更特別企畫三項精彩活動，包括中友合唱團錄製新版「中友之歌」MV，觀看MV並訂閱中友Youtube頻道，即可至贈獎中心兌換精美禮品1份；更設立精彩回顧專網，中友百貨30年來的點點滴滴可在專網瀏覽回顧，同時發起「WITH CHUNG YO 照片徵件」活動，參加活動有機會將iPhone13帶回家。

另外，中友百貨也推出新版YOYO LINE貼圖提供消費者免費下載，凡下載貼圖＋持中友APP當日不限金額消費，可至贈獎中心兌換小禮物乙份；且只要完成以上三項企劃指令，就能參加抽獎，有機會獲得「中友30週年純金999.9金幣」乙枚。