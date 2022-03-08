美國前眾議員指出，中國大陸正從俄烏戰爭中吸取教訓，補強自身經濟與軍事弱點，美國與西方世界目前採取的制裁等手段，恐在北京發動台海戰爭時失效，要求美國不應將目光自中國大陸移開，因為「通往台灣的道路很可能就在烏克蘭戰場上」。

美國前眾議員、曾連續4年擔任聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席的羅傑斯（Mike Rogers）投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，稱砲彈落在烏克蘭人民身上時，北京政府不僅拒絕將俄羅斯的行為稱作「入侵」、譴責西方發動制裁，還透過聯合開發北極資源等手段，不斷減輕俄羅斯的經濟壓力，顯然希望當地持續陷入混亂，讓美國及其盟友難以將注意力聚焦於印太區域。

羅傑斯還指出，在西方國家啟動大規模制裁時，中國大陸正制定「自給自足計畫」，並密切關注俄羅斯在制裁中受創最深的領域，以提前加以防備；加上中國大陸是世界最大出口國，對其的大規模制裁將「牽一髮而動全身」，導致更難獲得各國支持，讓目前針對俄羅斯的制裁「幾乎肯定對北京無效」。

另外，解放軍無疑也正學習速度、暴力和後勤的必要性，因為在俄羅斯軍隊陷入困境之下，西方的軍火等援助已迅速抵達。故中國大陸將更加關注如何盡快「壓倒」台灣，並防止任何支援到來。

羅傑斯強調，要制止俄烏戰爭，關鍵是切斷北京與莫斯科之間的經濟命脈，稱烏克蘭和台灣雖分別處於歐洲與亞洲，但雙方命運「比人們想像的更加緊密」，而愈早意識到這一點，西方世界便能愈早結束發生在歐洲的戰爭，以及阻止亞洲的戰爭爆發。