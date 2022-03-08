大S再婚的新聞引發大陸網友關注。(摘自微博)

大S再婚的新聞引發大陸網友關注。(摘自微博)

大S（徐熙媛）今在臉書宣布與韓星酷龍成員具俊曄再婚，消息震撼大陸網友．一早就有上億網友被驚喜，「大S和具俊曄結婚」為題的標題，中午前的閱讀量約1.2億，到下午4點左右，閱讀量已達13.8億，加上其他相關話題，總閱讀量飆破20億，相當驚人。

大S的新聞同時登上微博文娛榜，觀看人數持續增加中。光是「大S具俊曄結婚」標題的閱讀量，目前有13.8億，另外的相關話題「媽媽否認大S隨具俊曄回韓」也有1833萬閱讀量、「大S結完婚才才告訴家人」有2億閱讀量，「大S媽媽氣到吞降血壓藥」有442萬，「大S離婚時間」有1.5億。

有趣的是，有一相關話題為「前任電話不要刪」，也有1.5億的閱讀量。許多大陸網友在相關新聞的微博下方留言表示，「網戀＋閃婚，確實是大S這種敢愛敢恨的人做的出來的事，大S挺酷的」、「不能隨便就結啊」、「這是學謝霆鋒和王菲嗎」、「破鏡重圓中年版」？

大S再婚的新聞引發大陸網友關注。(摘自微博)

大S再婚的新聞引發大陸網友關注。(摘自微博)

影集 《我願意》做哏圖。(摘自網路)